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لبنان

عيسى الخوري ترأس اجتماعا عرض لأوضاع معهد البحوث الصناعية الراهنة

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:23
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ترأس وزير الصناعة جو عيسى الخوري اجتماع مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية، في حضور المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن، والأعضاء : رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثل نقابة المهندسين المهندس عدنان حسن عليان، سركيس بوداكيان، الدكتور جان شمعون، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمعهد  أندريه نادر والمدير العام المساعد والمدير الإداري والمالي في المعهد سليم كفوري.
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تخلّل الاجتماع عرض شامل لأوضاع المعهد الراهنة والأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب الأخيرة، تلاه نقاش حول الوضع المالي والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد. كما تناول المجتمعون قضايا متعلقة بشؤون الموظفين والتطورات الإدارية، وبحثوا في سبل تعزيز أداء المعهد وتوسيع نطاق خدماته. كذلك تم التطرق إلى مناقشة استراتيجية المعهد للسنوات المقبلة.

وتكتسب هذه السنة طابعا استثنائيا، إذ تصادف الذكرى العشرين لنيل المعهد الاعتماد الدولي، وهو إنجاز نوعي وسبّاق جعله أول معهد أبحاث في الدول العربية يحصل على اعتماد دولي، الأمر الذي عزز مكانته كمرجع وطني وإقليمي علمي وصناعي موثوق به ويعتمد عليه.
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