عيسى الخوري ترأس اجتماعا عرض لأوضاع معهد البحوث الصناعية الراهنة

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ترأس اجتماع مجلس إدارة الصناعية، في حضور للمعهد الدكتور ، والأعضاء : رئيس سليم الزعنّي، غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق ، ممثل المهندس عدنان حسن عليان، سركيس بوداكيان، الدكتور ، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمعهد أندريه نادر والمدير العام المساعد والمدير الإداري والمالي في المعهد .تخلّل الاجتماع عرض شامل لأوضاع المعهد الراهنة والأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب الأخيرة، تلاه نقاش حول الوضع المالي والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد. كما تناول المجتمعون قضايا متعلقة بشؤون الموظفين والتطورات الإدارية، وبحثوا في سبل تعزيز أداء المعهد وتوسيع نطاق خدماته. كذلك تم التطرق إلى مناقشة استراتيجية المعهد للسنوات المقبلة.وتكتسب هذه السنة طابعا استثنائيا، إذ تصادف الذكرى العشرين لنيل المعهد الاعتماد الدولي، وهو إنجاز نوعي وسبّاق جعله أول معهد أبحاث في يحصل على اعتماد دولي، الأمر الذي عزز مكانته كمرجع وطني وإقليمي علمي وصناعي موثوق به ويعتمد عليه.