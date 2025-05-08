وزير الزراعة: لا تساهل مع فوضى الصيد البحري

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برعاية هاني، نظّمت بالتعاون مع تعاونيتي "أطايب الريف" و"صيادي الأسماك في الضبية" معرضًا للمنتجات التعاونية في مرفأ الضبية، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات، وبمشاركة أكثر من 30 تعاونية من مختلف المناطق ، وبحضور واسع من ممثلي منظمات دولية ووكالات مانحة وهيئات زراعية.وأكدت المديرة العامة للتعاونيات المهندسة أن "السنة الدولية للتعاونيات تمثل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام الرسمي والشعبي بدعم هذا النموذج الاقتصادي القائم على القيم المجتمعية"، مشددة على أن التعاونيات أثبتت صمودها في وجه الأزمات.، شدد بعثة في سيريل ديوالين على أهمية التمكين الاقتصادي عبر التعاونيات، معتبراً أن هذا القطاع يعد أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات.بدوره، أوضح الوزير هاني أن رؤية الوزارة تقوم على أربعة أعمدة متكاملة، من ضمنها للتعاونيات، مؤكدًا أن "التعاونيات نموذج اقتصادي واجتماعي يجب عزله عن السياسة والطائفية، لأنه يخدم جميع اللبنانيين".وفي موقف لافت، كشف هاني عن اجتماع أمني رفيع المستوى جمعه بوزيري الدفاع والداخلية، ناقش ملف المخالفات البحرية، محذرًا من استمرار الفوضى في الصيد غير المشروع، وداعيًا الصيادين إلى التعاون للإبلاغ عن المخالفين.كما ثمّن دعم ، مشيرًا إلى أن 78% من المزارعين اللبنانيين يملكون أراضي صغيرة، ما يجعل من التعاونيات السبيل الأمثل للاستمرار عبر خفض الكلفة وتحسين الجودة.وختم بدعوة إلى "إعادة النظر في المعادلة الزراعية اللبنانية"، مؤكدًا أن الوزارة ستبقى إلى جانب كل مزارع وصياد وتعاونية.شارك في المعرض عدد من الشخصيات البارزة من منظمات محلية ودولية، من بينها ممثلة " "، وممثلون عن GIZ والسفارات الكندية والألمانية، إضافة إلى أكاديميين ورؤساء مؤسسات تعاونية وتنموية. وقد جال الوزير هاني والمديرة على الأجنحة التعاونية، مشيدين بالتزام العارضين رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، لا سيما في ظل تداعيات الحرب الأخيرة.