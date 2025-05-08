وزير الزراعة: لا تساهل مع فوضى الصيد البحري

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار
هاني، نظّمت المديرية العامة للتعاونيات
بالتعاون مع تعاونيتي "أطايب الريف" و"صيادي الأسماك في الضبية" معرضًا للمنتجات التعاونية في مرفأ الضبية، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات، وبمشاركة أكثر من 30 تعاونية من مختلف المناطق اللبنانية
، وبحضور واسع من ممثلي منظمات دولية ووكالات مانحة وهيئات زراعية.
وأكدت المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد
أن "السنة الدولية للتعاونيات تمثل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام الرسمي والشعبي بدعم هذا النموذج الاقتصادي القائم على القيم المجتمعية"، مشددة على أن التعاونيات أثبتت صمودها في وجه الأزمات.
من جهته
، شدد نائب رئيس
بعثة الاتحاد الأوروبي
في لبنان
سيريل ديوالين على أهمية التمكين الاقتصادي عبر التعاونيات، معتبراً أن هذا القطاع يعد أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات.
بدوره، أوضح الوزير هاني أن رؤية الوزارة تقوم على أربعة أعمدة متكاملة، من ضمنها المديرية العامة
للتعاونيات، مؤكدًا أن "التعاونيات نموذج اقتصادي واجتماعي يجب عزله عن السياسة والطائفية، لأنه يخدم جميع اللبنانيين".
وفي موقف لافت، كشف هاني عن اجتماع أمني رفيع المستوى جمعه بوزيري الدفاع والداخلية، ناقش ملف المخالفات البحرية، محذرًا من استمرار الفوضى في الصيد غير المشروع، وداعيًا الصيادين إلى التعاون للإبلاغ عن المخالفين.
كما ثمّن دعم الشركاء الدوليين
، مشيرًا إلى أن 78% من المزارعين اللبنانيين يملكون أراضي صغيرة، ما يجعل من التعاونيات السبيل الأمثل للاستمرار عبر خفض الكلفة وتحسين الجودة.
وختم بدعوة إلى "إعادة النظر في المعادلة الزراعية اللبنانية"، مؤكدًا أن الوزارة ستبقى إلى جانب كل مزارع وصياد وتعاونية.
شارك في المعرض عدد من الشخصيات البارزة من منظمات محلية ودولية، من بينها ممثلة "الفاو
"، وممثلون عن GIZ والسفارات الكندية والألمانية، إضافة إلى أكاديميين ورؤساء مؤسسات تعاونية وتنموية. وقد جال الوزير هاني والمديرة أبو زيد
على الأجنحة التعاونية، مشيدين بالتزام العارضين رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، لا سيما في ظل تداعيات الحرب الأخيرة.