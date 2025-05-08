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لبنان

الصدي بحث مع الصندوق العربي وسفيرة اليونان سبل التعاون

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:17
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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور جو الصدي رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد، يرافقه المستشار الدكتور ميرزا حسن، وذلك بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس إدارة التمويل في المجلس الدكتور إبراهيم شحرور.
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وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين وزارة الطاقة والصندوق العربي، وبحث سبل تعزيزه من خلال مشاريع حيوية في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي، بما يساهم في دعم البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في لبنان.

كما التقى الوزير الصدي سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، يرافقها مديرة مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية اليا باباناستاسيو، حيث تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على إمكانات التعاون في مجالي الكهرباء والنفط، وسبل الاستفادة من الخبرات اليونانية في هذا الإطار.
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