الصدي بحث مع الصندوق العربي وسفيرة اليونان سبل التعاون

Advertisement

استقبل والمياه الدكتور جو الصدي رئيس مجلس إدارة ومدير عام بدر محمد ، يرافقه المستشار الدكتور حسن، وذلك بحضور رئيس المهندس ورئيس إدارة التمويل في المجلس .وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين والصندوق العربي، وبحث سبل تعزيزه من خلال مشاريع حيوية في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي، بما يساهم في دعم البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في .كما التقى الوزير الصدي سفيرة في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، يرافقها مديرة مكتب والتجارية اليا باباناستاسيو، حيث تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على إمكانات التعاون في مجالي الكهرباء والنفط، وسبل الاستفادة من الخبرات في هذا الإطار.