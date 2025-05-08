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لبنان

نواب في جولة رقابية على "النافعة" – الدكوانة.. ودعوات لإعادة الموظفين الأكفاء

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:25
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نفذ النواب فريد البستاني، سجيع عطية، وفيصل الصايغ، جولة تفقدية ورقابية في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة – النافعة، حيث اجتمعوا برئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، المعيّن منذ نحو شهر، واطّلعوا منه على التعديلات التنظيمية والتحسينات الإدارية الجارية.
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وخلال الجولة التي انضم إليها لاحقاً النائب رازي الحاج، عاين النواب مختلف أقسام المصلحة واطلعوا على التحديات التي يواجهها المواطنون للحصول على الخدمات، مشددين على الحاجة الماسة للتنظيم والتطوير.
 وفي تصريح له بعد الجولة، شدد النائب فريد البستاني على ضرورة أن "تعود النافعة نافعة"، من خلال إعادة الموظفين المدنيين الأكفاء نظيفي الكف الذين يتمتعون بالخبرة، والعمل على مكننة الإدارة لتسريع الخدمة والحد من السمسرة والفساد، وتسريع إعداد دفتر الشروط لإطلاق مناقصة شفافة لتلزيم إدارة المصلحة وفق قانون الشراء العام، إضافة إلى إجراء مناقصة لتلزيم مراكز المعاينة الميكانيكية لضمان فحص دوري للسيارات بهدف الحفاظ على السلامة العامة.
 
 
وأكد البستاني متابعة هذه الإجراءات حتى تنفيذها بالكامل لتحسين عمل المصلحة وتسهيل الخدمات على المواطنين.
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