نواب في جولة رقابية على "النافعة" – الدكوانة.. ودعوات لإعادة الموظفين الأكفاء

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وخلال الجولة التي انضم إليها لاحقاً النائب ، عاين النواب مختلف أقسام المصلحة واطلعوا على التحديات التي يواجهها المواطنون للحصول على الخدمات، مشددين على الحاجة للتنظيم والتطوير. نفذ النواب ، ، وفيصل ، جولة تفقدية ورقابية في مصلحة تسجيل السيارات في – النافعة، حيث اجتمعوا برئيس المصلحة بالتكليف العميد ، المعيّن منذ نحو شهر، واطّلعوا منه على التعديلات التنظيمية والتحسينات الإدارية الجارية.وخلال الجولة التي انضم إليها لاحقاً النائب ، عاين النواب مختلف أقسام المصلحة واطلعوا على التحديات التي يواجهها المواطنون للحصول على الخدمات، مشددين على الحاجة للتنظيم والتطوير.

وفي تصريح له بعد الجولة، شدد على ضرورة أن "تعود النافعة نافعة"، من خلال إعادة الموظفين المدنيين الأكفاء نظيفي الكف الذين يتمتعون بالخبرة، والعمل على مكننة الإدارة لتسريع الخدمة والحد من السمسرة والفساد، وتسريع إعداد دفتر الشروط لإطلاق مناقصة شفافة لتلزيم إدارة المصلحة وفق ، إضافة إلى إجراء مناقصة لتلزيم مراكز المعاينة الميكانيكية لضمان فحص للسيارات بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

وأكد متابعة هذه الإجراءات حتى تنفيذها بالكامل لتحسين عمل المصلحة وتسهيل الخدمات على المواطنين.