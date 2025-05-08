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لبنان

عبد الله زار قائد الجيش

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:29
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 زار النائب بلال عبد الله اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الشؤون العامة.
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