الدفاع المدني يبحث مع الأمم المتحدة الإنمائي سبل رفع الجهوزية

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استقبل للدفاع المدني بالتكليف، العميد ، مديرة في ، السيدة Blerta Aliko، ووفدها المرافق، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وبرنامج الإنمائي. وقد ركّز اللقاء على تعزيز جاهزية الدفاع المدني وقدرات استجابته، وتطوير بنيته التحتية والإمكانات اللوجستية والتقنية.كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها الدفاع المدني، خاصةً الأضرار التي لحقت بمراكزه إثر العدوان الأخير، والحاجة الملحة لإعادة تأهيل هذه المراكز. كذلك، تم البحث في تحسين شروط العمل والجاهزية لضمان استمرارية الخدمات الإسعافية والإنقاذية في جميع أنحاء لبنان.وقد أثنى العميد فرح على التعاون المثمر بين الجانبين، شاكراً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر. من جانبها، أعربت السيدة Aliko عن تقديرها للدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع المدني، وأثنت على الخطة التنظيمية الجديدة لتلقي الهبات التي تعزز الشفافية والفعالية في توزيع الموارد، مؤكدة البرنامج بالاستمرار في دعم للدفاع المدني.