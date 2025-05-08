قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان ومديرة مكتب الأونيسكو في بيروت

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، سفير ، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.كما استقبل قائد الجيش، النائب ، ثم مديرة مكتب الأونيسكو الإقليمي في ، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)