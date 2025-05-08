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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان ومديرة مكتب الأونيسكو في بيروت

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:00
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 
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كما استقبل قائد الجيش، النائب بلال عبد الله، ثم مديرة مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
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