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لبنان

وزيرة البيئة: أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية أحرقها العدو

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:35
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جالت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين اليوم، على القرى الحدودية وعاينت بعض الأضرار البيئية.
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وتحدثت الزين فقالت: "هذه الجولة من أولى واجباتنا، فنحن نزور أهلنا ونتفقد قرانا ونؤكد أن هذه الأرض ما زالت أرضنا، ولو كان خلفنا موقع ما زال يحتله العدو الاسرائيلي. نحن ندرك نظريا حجم الدمار والأضرار، ولكن يختلف الأمر كليا لدى معاينة الواقع على الارض، ولكن رغم كل الدمار لن نتخلى ولن يتخلى الأهل عن قراهم".

أضافت: "بالنسبة إلى الأضرار البيئية، نعرف أن أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية أحرقها العدو الإسرائيلي، والوزارة في صدد الانتهاء من التقرير البيئي الشامل الذي سيشمل أيضا التوصيات في ما يخص التعافي البيئي".

وخلال وقفتها في ثانوية بنت جبيل، أكدت أن "إعادة فتح أبوابها، اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد إنجاز قسم كبير من ترميمها، خير دليل على عودة الحياة والتمسك بالأرض". (الوكالة الوطنية)
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