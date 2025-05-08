وزيرة البيئة: أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية أحرقها العدو

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جالت وزيرة البيئة الدكتورة اليوم، على القرى الحدودية وعاينت بعض الأضرار البيئية.وتحدثت فقالت: "هذه الجولة من أولى واجباتنا، فنحن نزور أهلنا ونتفقد قرانا ونؤكد أن هذه الأرض ما زالت أرضنا، ولو كان خلفنا موقع ما زال يحتله العدو الاسرائيلي. نحن ندرك نظريا حجم الدمار والأضرار، ولكن يختلف الأمر كليا لدى معاينة الواقع على الارض، ولكن رغم كل الدمار لن نتخلى ولن يتخلى الأهل عن قراهم".أضافت: "بالنسبة إلى الأضرار البيئية، نعرف أن أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية أحرقها العدو ، والوزارة في صدد الانتهاء من التقرير البيئي الشامل الذي سيشمل أيضا التوصيات في ما يخص التعافي البيئي".وخلال وقفتها في ثانوية ، أكدت أن "إعادة فتح أبوابها، اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد إنجاز قسم كبير من ترميمها، خير دليل على عودة الحياة والتمسك بالأرض". (الوكالة الوطنية)