مداهمات في الشمال.. هؤلاء سقطوا في قبضة الجيش

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أشار بيان للجيش إلى أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من دهمت منازل مطلوبين في بلدات فنيدق وعين وقبعيت - ، وأوقفت المواطنين: (ا.م.)، (ج.ع.)، (ا.د.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.ولفت البيان إلى أنّه سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.