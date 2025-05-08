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لبنان

مداهمات في الشمال.. هؤلاء سقطوا في قبضة الجيش

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:39
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أشار بيان للجيش إلى أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدات فنيدق وعين الذهب وقبعيت - عكار، وأوقفت المواطنين: (ا.م.)، (ج.ع.)، (ا.د.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
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ولفت البيان إلى أنّه  سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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