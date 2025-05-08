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لبنان

شيخ العقل: لتهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:26
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، مواكبة لزيارة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والاشغال ومدير عام الامن العام الى البقاع وتفقدهم معبر المصنع الحدودي.
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وشكر شيخ العقل الرئيس سلام على "اهتمام الحكومة ومديرية الامن العام عبر تجاوبهم في مرور عائلات سورية الى لبنان دون عوائق".

وأكد رئيس الحكومة متابعته وتعاونه وحرصه مع ابي المنى على "تهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية بين الموحدين الدروز واخوانهم اهل السنة وتمنياتهم ان تتمكن القيادة السورية من بسط سلطة العدالة والامان في جميع المناطق، ودعوتهم لتحصين الساحة الوطنية اللبنانية من اي انعكاسات سلبية او اختراق محتمل، مع ما يتطلبه ذلك من حكمة ووعي من الجميع". (الوكالة الوطنية)
 
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