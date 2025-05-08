شيخ العقل: لتهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية

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أجرى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الدكتور ، مواكبة لزيارة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والاشغال ومدير عام الامن العام الى وتفقدهم معبر المصنع الحدودي.وشكر شيخ العقل الرئيس سلام على "اهتمام الحكومة ومديرية الامن العام عبر تجاوبهم في مرور عائلات الى دون عوائق".وأكد رئيس الحكومة متابعته وتعاونه وحرصه مع ابي المنى على "تهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية بين واخوانهم اهل السنة وتمنياتهم ان تتمكن القيادة من بسط سلطة العدالة والامان في جميع المناطق، ودعوتهم لتحصين من اي انعكاسات سلبية او اختراق محتمل، مع ما يتطلبه ذلك من حكمة ووعي من الجميع". (الوكالة الوطنية)