توقيف مطلوب خطير... بحقّه عدّة مذكرات عدلية

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم بجميع انواعها وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، بتاريخ 30-4-2025, اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت في محلة جادة بشخصين يعملان على تشغيل دراجة آلية نوع V150، لون أزرق، دون لوحات تسجيل، مقودها مكسور، وذلك عبر الأسلاك الكهربائية.على الفور، عملت الدورية على توقيفهما، وتبين أنهما يدعيان:- (مواليد عام 1981، سوري)، وبنتيجة مقارنة بصماته تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات، ويوجد بحقه ست ملاحقات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات، منها حكم يقضي بحبسه ثلاث سنوات مع أشغال شاقة مؤقتة.- ر. ع (مواليد عام 1985، مكتومة القيد).أودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة المختص". (الوكالة الوطنية)