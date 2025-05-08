ميقاتي: نهنئ بانتخاب الكاردينال روبرت بريفوست بابا جديدًا

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نهنئ بانتخاب بريفوست جديدا للكنيسة ونتمنى له التوفيق في اكمال مسيرة الكرسي الرسولي الجامعة المقدسة الرسولية.مبروك للمؤمنين.وقد وجه الرئيس برقية تهنئة الى في لبنان جاء فيها: نهنئكم بانتخاب البابا الجديد ولتكن حبريته على خطى اسلافه بالحكمة والسلام والرحمة.