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لبنان

خبر محزن.. انتحار شابة في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:48
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أقدمت الشابة مريم نحلة على الانتحار في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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تم العثور على مريم مضرجة بالدماء نتيجة إصابتها بطلق ناري في الرأس. 

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