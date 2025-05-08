عون هنّأ بانتخاب البابا ليو الرابع عشر

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هنّأ الرئيس الكنيسة والعالم بانتخاب البابا .:" ندعو الله أن يمده بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده".