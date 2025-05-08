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لبنان

في بحر الهري... الجيش يُحبط مركبًا مُعدًّا للتهريب!

Lebanon 24
08-05-2025 | 14:11
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش مركبًا مُعدًا للتهريب في بحر الهريقضاء البترون، وألقت القبض على صاحبه المدعو "ر. ص"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد تم ضبط محتويات المركب وإحالته مع الموقوف إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 
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