برّي يبرق مهنئا لقداسة البابا: نتمنى لكم التوفيق

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"صاحب النيافة قداسة الحبر الأعظم البابا لاون ( ليو) الرابع عشر المحترم،تحية طيبة وبعد، يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني، أن أتوجه من قداساتكم ومن أبناء الكنيسة في والعالم، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إختيار لسيادتكم تبوء هذا المقام الرسالي الإنساني والروحي السامي، متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر.وتفضلوا بقبول فائق التهاني.رئيس مجلس النواب ".