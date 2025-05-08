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لبنان

فرنجية: المحور تلقى ضربة قوية.. لكن "حزب الله" لم ينتهِ

Lebanon 24
08-05-2025 | 14:59
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أكد النائب السابق سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية، أنّ :محور المقاومة" تلقى ضربة قوية جدًا" لكنه شدد على أنّ "الحديث عن نهايته لا يزال مبكرًا".
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وفيما جدّد تمسكه بخياراته السياسية، قال: "دائمًا كنت مع العروبة ووحدة لبنان، ولن أغيّرها يومًا".

فرنجية أشار إلى أن "حزب الله لم ينتهِ"، معتبرًا أن أجواء ما بعد الحرب في الداخل اللبناني "متشنجة"، داعيًا إلى تهدئة الخطاب السياسي واعتماد الحوار وسيلة لحلّ القضايا الخلافية، ومنها ملف السلاح، الذي رأى أنه "يجب أن يُناقش بالهدوء والحوار، وهذا ما يقوم به رئيس الجمهورية، ولذلك يتعرّض للهجوم من البعض".

وقال فرنجية: "للنهوض بالدولة، علينا أن نستوعب بعضنا البعض، وأنا اليوم متفائل أكثر من أي وقت مضى".
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