فرنجية: المحور تلقى ضربة قوية.. لكن "حزب الله" لم ينتهِ

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أكد النائب السابق مقابلة تلفزيونية، أنّ :محور " تلقى ضربة قوية جدًا" لكنه شدد على أنّ "الحديث عن نهايته لا يزال مبكرًا".وفيما جدّد تمسكه بخياراته السياسية، قال: "دائمًا كنت مع ووحدة ، ولن أغيّرها يومًا".أشار إلى أن " لم ينتهِ"، معتبرًا أن أجواء ما بعد الحرب في الداخل اللبناني "متشنجة"، داعيًا إلى تهدئة الخطاب السياسي واعتماد الحوار وسيلة لحلّ الخلافية، ومنها ملف السلاح، الذي رأى أنه "يجب أن يُناقش بالهدوء والحوار، وهذا ما يقوم به رئيس الجمهورية، ولذلك يتعرّض للهجوم من البعض".وقال فرنجية: "للنهوض بالدولة، علينا أن نستوعب بعضنا البعض، وأنا اليوم متفائل أكثر من أي وقت مضى".