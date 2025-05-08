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لبنان

جعجع يهنئ الكنيسة بانتخاب البابا الجديد

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:16
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كتب رئيس "حزب القوات"، سمير جعجع، عبر منصة "إكس": "هنيئا للكنيسة قداسة البابا لاون الرابع عشر، مع رجاء أن يكون الحبر الأعظم الجديد على خطى البابا فرنسيس روحا إنسانية، وعلى خطى البابا بنديكتوس السادس عشر صلابة إيمان، وعلى خطى يوحنا بولس الثاني قداسة وجرأة وحباً".
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