جعجع يهنئ الكنيسة بانتخاب البابا الجديد

كتب رئيس "حزب القوات"، ، عبر منصة "إكس": "هنيئا للكنيسة قداسة البابا لاون ، مع رجاء أن يكون الحبر الأعظم الجديد على خطى روحا إنسانية، وعلى خطى البابا صلابة إيمان، وعلى خطى قداسة وجرأة وحباً".

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