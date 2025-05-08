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لبنان

خلال سنة واحدة... هذا ما تعهّد به وزير الاتصالات!

Lebanon 24
08-05-2025 | 14:57
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كشف وزير الاتصالات شارل الحاج، مساء اليوم، أنّ "خطاب قسم الرئيس أقنعني لكي أصبح وزيراً وأريد تغيير النظرة لقطاع الاتصالات في لبنان ولا نريد هذا القطاع لزيادة الأموال في الخزينة فقط بل أهميته في تنمية ثروات المجتمع ".
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وأكّد الحاج في كلامه عبر الـ "mtv"، أنّه "قادرون خلال 3 سنوات على نقل البلد الى مكان أفضل على الصّعيد الرقمي والحكومة أنتجت الكثير خلال الفترة الماضية وكلّ وزير لديه ورشة إصلاح". 

وقال: "لا استثمار في البلد من دون الهيئة الناظمة للاتصالات والأهم اليوم إيصال "الفيبر أوبتك" الى مختلف المناطق اللبنانية وأتعهد خلال سنة تلزيم الشبكة في بيروت وخارجها". 

اضاف الحاج: "منذ أسبوعين الى اليوم اتخذنا اجراءات لتحسين الشبكة وتطويرها وتحسين الخدمة وهدفي توسيع شبكتي الموبايل بسنة واحدة". 

وشكر الحاج كريدية على جهوده في أوجيرو خلال السنوات الماضية وLiban Telecom تأسست وهمّي تقديم أفضل خدمة للمشترك بأحسن الأسعار في الخلوي.

وأكّد أن "موضوع الـ5G يرتبط بالمقوّمات والخطّ الثابت اليوم بخطر وهناك جهود كبيرة في هذا الإطار".
 
وكشف الحاج: "حضّرنا الأرضية السياسيّة لـ"ستار لينك" التي ستؤسّس شركة لها في لبنان وستكون الخدمة محصورة بالشركات". 

اما عن مسألة حصرية السلاح، فأوضح أنّه "أنا مع تسليم السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة وعلى الجيش مصادرة أي سلاح خارج إطار الدولة". 

تابع: "لكي يُساعدنا المجتمع الدولي علينا نسج علاقات معه وانفتاح الدول العربية على لبنان أمر مستجدّ ونتّكل على الرئيس عون ليفاوض "الحزب" على الوقت المناسب لتسليم سلاحه"،معتبرا أنّ
"خمسون سنة من الارتكابات بحقّ الدولة اللبنانية ولا يجب التضحية بشبابنا لتنفيذ أي أجندة ودفعنا ثمناً باهظاً من أجل القضية الفلسطينية وقد حان الوقت لتحييد لبنان عن هذا الصراع".

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