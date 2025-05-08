خلال سنة واحدة... هذا ما تعهّد به وزير الاتصالات!

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وأكّد الحاج في كلامه عبر الـ " "، أنّه "قادرون خلال 3 سنوات على نقل البلد الى مكان أفضل على الصّعيد الرقمي والحكومة أنتجت الكثير خلال الفترة الماضية وكلّ وزير لديه ورشة إصلاح".وقال: "لا استثمار في البلد من دون الهيئة الناظمة للاتصالات والأهم اليوم إيصال "الفيبر أوبتك" الى مختلف المناطق وأتعهد خلال سنة تلزيم الشبكة في وخارجها".اضاف الحاج: "منذ أسبوعين الى اليوم اتخذنا اجراءات لتحسين الشبكة وتطويرها وتحسين الخدمة وهدفي توسيع شبكتي الموبايل بسنة واحدة".وشكر الحاج كريدية على جهوده في خلال السنوات الماضية وLiban Telecom تأسست وهمّي تقديم أفضل خدمة للمشترك بأحسن الأسعار في الخلوي.وأكّد أن "موضوع الـ5G يرتبط بالمقوّمات والخطّ الثابت اليوم بخطر وهناك جهود كبيرة في هذا الإطار".وكشف الحاج: "حضّرنا الأرضية السياسيّة لـ"ستار لينك" التي ستؤسّس شركة لها في لبنان وستكون الخدمة محصورة بالشركات".اما عن مسألة حصرية السلاح، فأوضح أنّه "أنا مع تسليم السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة وعلى الجيش مصادرة أي سلاح خارج إطار الدولة".تابع: "لكي يُساعدنا علينا نسج علاقات معه وانفتاح على لبنان أمر مستجدّ ونتّكل على ليفاوض "الحزب" على الوقت المناسب لتسليم سلاحه"،معتبرا أنّ"خمسون سنة من الارتكابات بحقّ ولا يجب التضحية بشبابنا لتنفيذ أي أجندة ودفعنا ثمناً باهظاً من أجل القضية وقد حان الوقت لتحييد لبنان عن هذا الصراع".