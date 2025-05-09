البابا الجديد يحمل تمثال مار مارون خلال زيارة للمعهد الماروني في روما (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبابا الجديد ليو حاملاً تمثال خلال زيارة سابقة للمعهد في .

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يأتي ذلك أن أن انتُخب ليل أمس البابا الجديد بريفوست، الذي اختار اسم ليو الرابع عشر.

ويعتبر البابا الجديد أوّل يحمل الجنسية الاميركية في تاريخ .