"لقاء بارد" بين حزب الله وسلام... خليل لرئيس الحكومة: متى ستبنون المنازل؟

عقد قبل اسبوع لقاء بين رئيس الحكومة والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله تناول آخر التطورات والملفات الراهنة. وقالت مصادر مطّلعة على الاجتماع ل" الاخبار" إن « ركّز على ملف باعتباره أولوية»، مذكّراً سلام بـ « حكومته بإعادة إعمار البيوت والقرى المهدّمة»، فتحدّث سلام عن القرض الذي وافقَ على إعطائه للبنان بقيمة 250 مليون دولار، وفوقه مبلغ 75 مليون دولار تقرّر في الذي عُقد في لمساعدة .

وحين سأل الخليل عن خطة الدولة لصرف هذه الأموال قال سلام إن «هناك نية لصرفها على البنى التحتية»، فتساءل الخليل عن علاقة البنى التحتية بإعمار المنازل والقرى، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون من الملفات الأساسية على جدول أعمال الحكومة، واستكمال الخطة التي كانت قد وضعتها الحكومة السابقة في هذا الإطار»، لكنّ سلام لم يقدّم جواباً واضحاً، بل ركّز في حديثه على ملف الإصلاحات، وطالب الحزب بالوقوف إلى جانبه في هذا الأمر من دون أن يخفي عتبه على وقوف في صف رئيس الجمهورية حينَ أصرّ على تعيين حاكماً لمصرف لبنان.

ثم تحدّث سلام عن ضرورة إنجاز التعيينات في نظراً إلى دوره الأساسي في عملية إعادة الإعمار. وتطرّق الاجتماع إلى موضوع سلاح حزب الله الذي هو في عهدة رئيس الجمهورية، كما نقلَ سلام أجواء زيارته الأخيرة إلى ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأشار إلى أن مع تناول وضع الحدود بينَ البلدين، وملف السجناء السوريين في لبنان والشخصيات التابعة للنظام السابق والذي قال الشرع إن هناك معلومات تؤكد وجودهم في لبنان، بالإضافة إلى بعض المطالب التي يريدها لبنان من سوريا، إلا أن النقاش لم يثمر عنه أي اتفاقات واضحة.

يشار إلى أن حزب الله لم ينقطع عن التواصل مع رئيس الحكومة، لكنّ الأخير سبق أن طلب رفع مستوى التمثيل في الاجتماعات، وذلك بقصد الوصول إلى نتائج حاسمة، على خلفية أن الوزراء المحسوبين على الحزب في الحكومة يتجنبون الدخول في نقاش سياسي مع رئيس الحكومة. لكنّ اللافت أن سلام لا يظهر اهتماماً جدياً ببناء علاقة مع الحزب، وهو أصلاً يواجه مشكلة في علاقته مع الذي لا يخفي ملاحظاته على عمل رئيس الحكومة.