"حماس" تعلن الالتزام بسيادة لبنان

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في انتظار زيارة إلى في 21 من الجاري، التي من المتوقع أن تتوج بوضع خارطة طريق لتسليم سلاح الفصائل داخل وخارج المخميات، لفت إعلان حركة " "التزامها "بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في "، كما لفتت الى أنّ "حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان عمل فردي لا علم للحركة به".وقال ممثل حماس في لبنان، ، أنّ الحركة ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، وقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها، موضحاً أنّها أبلغت كلّ بذلك. وشدّد ، على أنّ حادثة إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان، في الـ22 والـ28 من آذار الماضي، هي «عمل فردي قام به عدد من الشباب، كردة فعل على حرب الإبادة والمجازر في غزة، بعد نقضه اتفاق وقف إطلاق النار. كما أكد أنّ حماس «لم تعلم مسبقاً بذلك، ولم تقرّر هذا الفعل»، وأنّها «منذ اللحظة الأولى، وبعد طلب رسمياً تسليم المطلوبين الـ4، تجاوبت وتعاملت بإيجابية. وفي هذا السياق، أوضح أنّ الحركة سلّمت 3 من المطلوبين، في حين أنّ التنسيق فاعل مع الجهات الأمنية المعنية بشأن هذا الموضوع، من أجل استكمال بقية الخطوات. وأكد عبد أنّ لقاءه مع المدير العالم للأمن ، ، ومدير المخابرات، ، كان «إيجابياً وبنّاءً، وأسّس لتعاون وثيق في في التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان. وأشار إلى أنّ الحركة «لم تتبلّغ من أي جهة رسمية لبنانية أي طلب يخصّ السلاح الفلسطيني..