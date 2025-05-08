23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
2
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الهدنة" اللبنانية... لئلّا تصيبها اللعنة!
Lebanon 24
08-05-2025
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
نبيل بو منصف
في" النهار":لا تتطابق وقائع الزلزال الذي ضرب غزة ولبنان ومن ثم
سوريا
بلوغاً إلى اليمن وإيران نفسها منذ "طوفان
الأقصى
" حتى الساعة، مع حقبات تاريخيّة كانت فيها المنطقة لا تزال تحت وطأة الحرب الباردة أو تحت تداعيات نهاية عصر القطبين بعد زوال الاتحاد السوفياتي.
Advertisement
ومع ذلك تحضر مع التطورات المذهلة المتسارعة في المئة يوم الأولى من الولاية الثانية لدونالد
ترامب
صورة زلزال إقليمي ضخم، ترتسم معالمه في مفاجآت متعاقبة بين اندفاعات
إسرائيل
الحربية في كل من غزة وسوريا واليمن وتوثبها لضرب
إيران على
وقع تسارع الهرولة نحو اتفاق تاريخي بين أميركا وإيران، ومن ثم تصاعد حار للغاية في التوقعات المتصلة باتفاقات جديدة بين إسرائيل ودول عربية وخليجية، أذكاها اعتراف الرئيس الانتقالي في سوريا
أحمد الشرع
بقيام قناة تفاوضية غير مباشرة بين "حكمه" وتل أبيب.
كل ذلك المدّ المذهل للأحداث والتحولات، يضع
لبنان
في قلب مسرح إقليمي يضجّ باحتمالات انقلابية صارخة على كل ما عرفته منطقة
الشرق الأوسط
من تقلبات منذ قرن تماماً. حدث ويحدث ذلك فيما لبنان بالكاد يتلمس مسالك "صون" استقراره، ولنقل بدقة موضوعية، مشروع استقراره الهش الناشئ والواعد، بما يضاعف الخشية من أي اهتزازات وافدة عليه، والتحسب لها بأكثر من التهليل والتضخيم الإعلامي والكلامي أمام أي تطور يشهده الداخل اللبناني الآن.
تجتاز التجربة
اللبنانية
مجموعة استحقاقات دفعة واحدة، يفترض أنها استحقاقات واعدة في إعادة تمتين نسيج الدولة والسلطة الشرعية وبداية إعادة الاعتبار إلى قضايا الناس والإنسان في لبنان بعد طول امتهان. وهي استحقاقات لا تقف عند أكثرها تعقيداً وخطورة كملفّ نزع سلاح "
حزب الله
" الذي يتصدّر واجهة المشهد السياسي والإعلامي وسط ضرب الأخماس بالأسداس، بل إن الأولويات الأخرى التي تترصد السلطة في كل المجالات لا تقلّ عنها خطورة، نظراً إلى الاهتراء الذي ضرب لبنان منذ أزمة الانهيار التاريخي فيه مقترنة بانفجار أسوأ واقع نزوح تعانيه دولة في العالم، مع تعاظم الثقل المخيف لنحو مليوني نازح سوري على أرضه.
يهلل اللبنانيون الآن، وتهليلهم مبرّر بطبيعة الحال، لأيّ تفصيل جديد في سياق امتحانات تخوضها دولتهم الناشئة حديثاً. ولكن تجارب لبنان كما مفاجآت المنطقة التي لا ترحم السذج، تلزمهم أن يكونوا الأشد حذراً وتواضعاً حيال الأحلام قبل ثبوت العكس.
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في محادثات الهدنة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في محادثات الهدنة
09/05/2025 08:11:16
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن الهدنة في أوكرانيا بعد لقاء بين بوتين وويتكوف
Lebanon 24
الكرملين يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن الهدنة في أوكرانيا بعد لقاء بين بوتين وويتكوف
09/05/2025 08:11:16
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مقترح أميركي "محدث" لتمديد الهدنة في غزة
Lebanon 24
تفاصيل مقترح أميركي "محدث" لتمديد الهدنة في غزة
09/05/2025 08:11:16
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهدى الرياضي" حارة صيدا شارك في دورة مدربي الكيوكوشنكاي
Lebanon 24
"الهدى الرياضي" حارة صيدا شارك في دورة مدربي الكيوكوشنكاي
09/05/2025 08:11:16
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
Lebanon 24
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
01:00 | 2025-05-09
09/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار
Lebanon 24
اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار
00:30 | 2025-05-09
09/05/2025 12:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
Lebanon 24
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
00:26 | 2025-05-09
09/05/2025 12:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
Lebanon 24
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
00:26 | 2025-05-09
09/05/2025 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
Lebanon 24
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
23:43 | 2025-05-08
08/05/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
03:48 | 2025-05-08
08/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
02:29 | 2025-05-08
08/05/2025 02:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
02:44 | 2025-05-08
08/05/2025 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
03:37 | 2025-05-08
08/05/2025 03:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
10:12 | 2025-05-08
08/05/2025 10:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-05-09
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
00:30 | 2025-05-09
اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار
00:26 | 2025-05-09
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
00:26 | 2025-05-09
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
23:43 | 2025-05-08
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
23:42 | 2025-05-08
طعنات بالسكاكين وتضارب.. إليكم ما حصل في طرابلس
فيديو
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
12:09 | 2025-05-08
09/05/2025 08:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24