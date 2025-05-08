ملف لبنان حاضر في جولة ترامب الخليجية

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ويلفت المصدر الى ان زيارة الرئيس الاميركي الخليجية، تشكل فرصة مهمة ومؤاتية لإثارة ملف الوضع اللبناني من جوانبه كافة، وشرح مواقف الدول الخليجية الثلاث من تطورات الاوضاع بالمنطقة، ومن ضمنها ما يحدث في لبنان، وتأثيره على الاوضاع في عموما، والمخاطر المحتملة اذا بقي التدهور مستمرا على حاله، وضرورة التحرك الاميركي السريع لدى اسرائيل، نظرا للدور الفاعل الذي يمكن ان تقوم به ، لكبح جماح التصعيد العسكري الاسرائيلي، والضغط على اسرائيل، لإتمام انسحاب جيشها الكامل من الاراضي اللبنانية، وازالة كل مسببات التوتر وردود الفعل السلبية، وتدهور الاوضاع نحو الاسوأ .ويشدد المصدر على اهمية طرح الملف اللبناني في المحادثات الخليجية مع الرئيس الاميركي، ليس من زاوية الضغط على اسرائيل لإنهاء انسحابها من لبنان فقط، بل لإزالة كل العوائق التي تعترض المباشرة باطلاق عملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب والاعتداءات الاسرائيلية، والدور الذي يمكن ان تقوم به للمساعدة مع حلفائها واصدقائها،لتأمين المساعدات المالية اللازمة لتمويل هذه العملية المكلفة، بما يساعد لبنان في تسريع خطى التعافي والنهوض نحو الافضل.