عودة... "الأب الضال"

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كتب في" نداء الوطن": يجلس الرئيس المؤسس لـ " " في فيللته في ، وفي قرارة نفسه ندمٌ. على مرمى حجر من مكان إقامته، يقيم ، كما على مرمى حجر يقيم ، لم يعد الرجلان يعرِّجان على منزل المؤسِّس، في الصباحات، منذ أن استقالا أو أقيلا أو أبعِدا، وعدم استقبالهما من قِبَل الجنرال يأتي خشية من أن يمتعض جارٌ آخر في البياضة هو رئيس " " .ينظر الجنرال إلى الأفق فيعزّ عليه أن يرى أفق "التيار" مقفلًا: "الفرسان الثلاثة" الذين تركوا "التيار"، لم يفلح اضطهادهم في تعريتهم حزبياً وسياسياً: النائب يهزم رئيس "التيار" في مسقط رأس مؤسس "التيار"، الذي منذ قرابة الشهر حاول "شد العصب" في بلدته حارة حريك.النائب يهزم رئيس "التيار" في الجديدة - - السد، وفي بلدة ضهر الصوان، فيما النائب ينجح في هندسة بلدية ضهور .يأخذ "الجنرال المؤسس" خبر الحريق في إذاعة "صوت المدى" في المطيلب، بسبب احتكاك كهربائي، والتي يملكها النائب ، فيرفع السمَّاعة ويتصل بالنائب بو صعب للاطمئنان بعد الحريق، ويطلع منه على حجم الأضرار التي لحقت بالإذاعة.الإشارات التي يرسلها "الجنرال المؤسس" للتياريين الذين أبعدهم رئيس "التيار"، فيها شيء من "العودة عن الخطأ"، لكن المأزق أن رئيس "التيار" لا يعترف بأنه أخطأ في حق هؤلاء، فتكون محاولات "الجنرال المؤسس" أشبه بضربة سيف في الماء..