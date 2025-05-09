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لبنان
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
Lebanon 24
09-05-2025
|
00:26
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يشير رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي
لـ "الجمهورية "، إلى أنّه سينتخب "الأسماء الأفضل"، مؤكّداً أنّه لم يتدخّل في تشكيل لوائح البلدية، لافتاً إلى أنّ "اللوائح في
طرابلس
والميناء تضمّ كفايات وأسماء يُشهَد لها"، وسيختار الأسماء "الأفضل لإنماء طرابلس وتطويرها" لإعطائها صَوته "على قاعدة الحفاظ على تمثيل مختلف مكوّنات المدينة لا سيما التمثيل المسيحي والعلوي، على أن تضمّ عناصر نسائية لتأكيد دور السيدات في المجتمع والمدينة ". وشدّد
ميقاتي
على ضرورة اختيار الطرابلسيِّين الكفايات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات وعلى ضرورة تكاتف كل القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم
المجلس البلدي
ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة.
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