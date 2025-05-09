عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"

Advertisement

يشير رئيس الحكومة السابق لـ "الجمهورية "، إلى أنّه سينتخب "الأسماء الأفضل"، مؤكّداً أنّه لم يتدخّل في تشكيل لوائح البلدية، لافتاً إلى أنّ "اللوائح في والميناء تضمّ كفايات وأسماء يُشهَد لها"، وسيختار الأسماء "الأفضل لإنماء طرابلس وتطويرها" لإعطائها صَوته "على قاعدة الحفاظ على تمثيل مختلف مكوّنات المدينة لا سيما التمثيل المسيحي والعلوي، على أن تضمّ عناصر نسائية لتأكيد دور السيدات في المجتمع والمدينة ". وشدّد على ضرورة اختيار الطرابلسيِّين الكفايات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات وعلى ضرورة تكاتف كل القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة.