إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين

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ذكرت وجبل في بيان، مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع.واعتذرت من "مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها.وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:o (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.o (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على ثمانية أقساط ومفصلة على الشكل التالي:القسط الشرحالأول يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2025الثاني يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025الثالث يستحق قبل نهاية شهر من العام 2025الرابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025الثامن يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".