23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
2
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار
Lebanon 24
09-05-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُعلن مساء أمس في بلدة
الدورة
–
عكار
عن تشكيل لائحة انتخابية تحت اسم "أهل وعهد"، والتي تضم 14 مرشحًا للانتخابات البلدية و3 مرشحين لمراكز اختيارية.
Advertisement
وضمت اللائحة كلًا من:
خالد حسن
السحمراني، قمر جميل السحمراني، عدنان حسن
ضاهر
، محمود
علي السحمراني
،
محمد رشيد
مثلج، خضر
محمد طالب
، وائل
محمد ضاهر
،
فواز
أحمد السحمراني،
عمر حسن
السحمراني، حسان صلاح علي،
محمد محمود
السحمراني، زكريا
عبد القادر
حمود
، شعبان
نديم
ضاهر، وغانم
محمد مصطفى
. أما لمركز المختار، فترشّح كل من: صالح حسين السحمراني،
خالد أحمد
ضاهر، وأحمد سعدالله السحمراني.
وأشار أعضاء اللائحة في بيان إلى أن تشكيلها جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمشاورات الأهلية الواسعة، التي عكست تطلعات أبناء البلدة وواقعهم المعيشي، وتمخضت عن برنامج عمل يبتعد عن الحسابات الفئوية، ويرتكز على الشفافية، والكفاءة، وروح العمل الجماعي.
وأكدوا أن مشاركتهم في الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب تنطلق من رؤية موحدة وخطة إنمائية شاملة، تضع مصلحة الدورة وهموم أهلها في سلّم الأولويات، مع التشديد على تعزيز الألفة والوحدة بين مختلف مكونات البلدة وتعميق روابط الجوار.
وختم البيان بالتأكيد على أن اللائحة ليست مجرد تحالف انتخابي عابر، بل "عهد صادق والتزام مستمر لخدمة الدورة بكل أطيافها وعائلاتها، من أجل مستقبل أفضل للجميع".
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لبلدية بينو- قبولا في عكار
Lebanon 24
إعلان لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لبلدية بينو- قبولا في عكار
09/05/2025 08:12:16
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان لائحة "نبض منجز" للانتخابات البلدية في عكار
Lebanon 24
إعلان لائحة "نبض منجز" للانتخابات البلدية في عكار
09/05/2025 08:12:16
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان لائحة "الوفاء والكرامة" في الحاكور – عكار
Lebanon 24
إعلان لائحة "الوفاء والكرامة" في الحاكور – عكار
09/05/2025 08:12:16
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
09/05/2025 08:12:16
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
بلديات 2025
قد يعجبك أيضاً
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
Lebanon 24
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
01:00 | 2025-05-09
09/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
Lebanon 24
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
00:26 | 2025-05-09
09/05/2025 12:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
Lebanon 24
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
00:26 | 2025-05-09
09/05/2025 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
Lebanon 24
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
23:43 | 2025-05-08
08/05/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طعنات بالسكاكين وتضارب.. إليكم ما حصل في طرابلس
Lebanon 24
طعنات بالسكاكين وتضارب.. إليكم ما حصل في طرابلس
23:42 | 2025-05-08
08/05/2025 11:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
03:48 | 2025-05-08
08/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
02:29 | 2025-05-08
08/05/2025 02:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
02:44 | 2025-05-08
08/05/2025 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
03:37 | 2025-05-08
08/05/2025 03:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
10:12 | 2025-05-08
08/05/2025 10:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-05-09
تصعيد عسكري اسرائيلي واسع في الجنوب أمس.. ميقاتي عن طرابلس والبلديات: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
00:26 | 2025-05-09
إجراءات جديدة من مؤسسة المياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين
00:26 | 2025-05-09
عن طرابلس والبلديات... ميقاتي: سأنتخب "الأسماء الأفضل"
23:43 | 2025-05-08
لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس
23:42 | 2025-05-08
طعنات بالسكاكين وتضارب.. إليكم ما حصل في طرابلس
22:55 | 2025-05-08
عودة... "الأب الضال"
فيديو
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
12:09 | 2025-05-08
09/05/2025 08:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24