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لبنان

اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:30
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أُعلن مساء أمس في بلدة الدورةعكار عن تشكيل لائحة انتخابية تحت اسم "أهل وعهد"، والتي تضم 14 مرشحًا للانتخابات البلدية و3 مرشحين لمراكز اختيارية.
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وضمت اللائحة كلًا من: خالد حسن السحمراني، قمر جميل السحمراني، عدنان حسن ضاهر، محمود علي السحمراني، محمد رشيد مثلج، خضر محمد طالب، وائل محمد ضاهر، فواز أحمد السحمراني، عمر حسن السحمراني، حسان صلاح علي، محمد محمود السحمراني، زكريا عبد القادر حمود، شعبان نديم ضاهر، وغانم محمد مصطفى. أما لمركز المختار، فترشّح كل من: صالح حسين السحمراني، خالد أحمد ضاهر، وأحمد سعدالله السحمراني.

وأشار أعضاء اللائحة في بيان إلى أن تشكيلها جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمشاورات الأهلية الواسعة، التي عكست تطلعات أبناء البلدة وواقعهم المعيشي، وتمخضت عن برنامج عمل يبتعد عن الحسابات الفئوية، ويرتكز على الشفافية، والكفاءة، وروح العمل الجماعي.

وأكدوا أن مشاركتهم في الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب تنطلق من رؤية موحدة وخطة إنمائية شاملة، تضع مصلحة الدورة وهموم أهلها في سلّم الأولويات، مع التشديد على تعزيز الألفة والوحدة بين مختلف مكونات البلدة وتعميق روابط الجوار.

وختم البيان بالتأكيد على أن اللائحة ليست مجرد تحالف انتخابي عابر، بل "عهد صادق والتزام مستمر لخدمة الدورة بكل أطيافها وعائلاتها، من أجل مستقبل أفضل للجميع".
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