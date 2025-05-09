اعلان لائحة "أهل وعهد" في بلدة الدورة - عكار

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أُعلن مساء أمس في بلدة – عن تشكيل لائحة انتخابية تحت اسم "أهل وعهد"، والتي تضم 14 مرشحًا للانتخابات البلدية و3 مرشحين لمراكز اختيارية.وضمت اللائحة كلًا من: السحمراني، قمر جميل السحمراني، عدنان حسن ، محمود ، مثلج، خضر ، وائل ، أحمد السحمراني، السحمراني، حسان صلاح علي، السحمراني، زكريا ، شعبان ضاهر، وغانم . أما لمركز المختار، فترشّح كل من: صالح حسين السحمراني، ضاهر، وأحمد سعدالله السحمراني.وأشار أعضاء اللائحة في بيان إلى أن تشكيلها جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمشاورات الأهلية الواسعة، التي عكست تطلعات أبناء البلدة وواقعهم المعيشي، وتمخضت عن برنامج عمل يبتعد عن الحسابات الفئوية، ويرتكز على الشفافية، والكفاءة، وروح العمل الجماعي.وأكدوا أن مشاركتهم في الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب تنطلق من رؤية موحدة وخطة إنمائية شاملة، تضع مصلحة الدورة وهموم أهلها في سلّم الأولويات، مع التشديد على تعزيز الألفة والوحدة بين مختلف مكونات البلدة وتعميق روابط الجوار.وختم البيان بالتأكيد على أن اللائحة ليست مجرد تحالف انتخابي عابر، بل "عهد صادق والتزام مستمر لخدمة الدورة بكل أطيافها وعائلاتها، من أجل مستقبل أفضل للجميع".