حسابات النائب غير مطابقة للواقع

يسعى نائب الى تسويق مختار لا يفارقه ومحسوب عليه كرئيس بعدما سلم رئاسة إتحاد بلديات جبيل لرئيسه الحالي ، إلا أن الحسابات الدقيقة أظهرت أن أحد مخاتير وسط جبيل وهو من عائلة سوف يحظى بالعدد الأكبر من اصوات المخاتير بسبب إنسجامه مع عدد كبير من مخاتير ومن مختلف الإنتماءات السياسية وحتى العائلية وسيكون له الحظ الأوفر في هذا المنصب بالرغم من سعي النائب الجبيلي الى دعم مرشحه وفرضه .

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