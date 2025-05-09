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لبنان

حسابات النائب غير مطابقة للواقع

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 01:30
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يسعى نائب جبيلي الى تسويق مختار لا يفارقه ومحسوب عليه كرئيس رابطة مخاتير جبيل بعدما سلم رئاسة إتحاد بلديات جبيل لرئيسه الحالي فادي مارتينوس، إلا أن الحسابات الدقيقة أظهرت أن أحد مخاتير وسط جبيل وهو من عائلة القصيفي سوف يحظى بالعدد الأكبر من اصوات المخاتير بسبب إنسجامه مع عدد كبير من مخاتير القضاء ومن مختلف الإنتماءات السياسية وحتى العائلية وسيكون له الحظ الأوفر في هذا المنصب بالرغم من سعي النائب الجبيلي الى دعم مرشحه وفرضه .
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المصدر: لبنان 24
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