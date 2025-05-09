إعادة تدوير الوجوه في انتخابات طرابلس

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تساءلت أوساط شعبية في مدينة عن جدوى بعض الأسماء التي سبق أن كانت جزءاً من ، معتبرة أنّ هذه الوجوه لم تحقق أي إنجاز يُذكر طوال المرحلة الفائتة.ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التساؤل لا يستهدف جميع الأعضاء السابقين، بل يركّز تحديداً على بعض الشخصيات التي عُرفت بتعطيلها المتكرر للجلسات البلدية وإثارتها المتواصلة للمشاكل والخلافات.وتشير الأوساط نفسها إلى أنّ طرابلس تحتاج اليوم إلى دم جديد يحمل رؤية عملية قادرة على النهوض بالمدينة، لا إلى إعادة تدوير الأزمات عبر أشخاص ثبت عدم انتاجيتهم سابقاً.وهنا يُطرح سؤال ملحّ: هل باتت المصالح السياسية والمحاصصات فوق المصلحة العامة إلى هذا الحد، حتى يتم إعادة تلميع وجوه أثبتت التجارب عجزها عن إحداث أي تغيير إيجابي.