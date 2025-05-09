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لبنان

إعادة تدوير الوجوه في انتخابات طرابلس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 01:45
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تساءلت أوساط شعبية في مدينة طرابلس عن جدوى إعادة ترشيح بعض الأسماء التي سبق أن كانت جزءاً من المجلس البلدي، معتبرة أنّ هذه الوجوه لم تحقق أي إنجاز يُذكر طوال المرحلة الفائتة. 
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ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التساؤل لا يستهدف جميع الأعضاء السابقين، بل يركّز تحديداً على بعض الشخصيات التي عُرفت بتعطيلها المتكرر للجلسات البلدية وإثارتها المتواصلة للمشاكل والخلافات.
وتشير الأوساط نفسها إلى أنّ طرابلس تحتاج اليوم إلى دم جديد يحمل رؤية عملية قادرة على النهوض بالمدينة، لا إلى إعادة تدوير الأزمات عبر أشخاص ثبت عدم  انتاجيتهم سابقاً. 
وهنا يُطرح سؤال ملحّ: هل باتت المصالح السياسية والمحاصصات فوق المصلحة العامة إلى هذا الحد، حتى يتم إعادة تلميع وجوه أثبتت التجارب عجزها عن إحداث أي تغيير إيجابي.
المصدر: لبنان 24
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