شخصيات شيعية تراعي" البيئة"

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كشفت مصادر مطلعة عن وجود مساعٍ حقيقية تقوم بها شخصيات معارضة لحزب الله بهدف الترشح في الاستحقاقات البلدية أو الاختيارية.ولفتت المصادر إلى أن هذه الشخصيات بدأت تعتمد خطابًا أكثر ليونة تجاه البيئة ، وتتجنب بشكل مدروس أي استفزاز مباشر، خصوصًا في ما يتعلق بملف مقاومة ، الذي يُعد أحد أبرز الثوابت في هذه "البيئة".وتؤكد المصادر أن هذا الخطاب المدروس لا يعني تراجعًا عن موقفها السياسي العام، بل يُعتبر تكتيكًا تمهيديًا يهدف إلى كسر الحواجز النفسية والمناطقية، وفتح المجال أمام خطوات سياسية أكثر وضوحًا، سواء عبر الترشح المباشر أو من خلال دعم لوائح بديلة. هذا التوجّه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى هذه الأطراف لأهمية التوازن بين السياسية والواقعية الاجتماعية، في ظل الحاجة إلى حضور فاعل داخل المجتمعات المحلية.