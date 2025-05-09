رجي: العلاقات مع الخليج شهدت تحولًا إيجابيًا بعد فترة من التوتر

Advertisement

شدد والمغتربين يوسف رجي على الرمزية الكبيرة لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون المرتقبة إلى ، والتي تأتي بدعوة من أميرها الشيخ الأحمد. ورأى أن أهمية الزيارة تكمن في كونها تعبيراً عن كسر الجليد بين ودول ، وعلى رأسها الكويت، التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في محنه وساهمت في نهوضه السياسي والاقتصادي.وأوضح رجي في مقابلة مع صحيفة " " ، أن الزيارة تمثل بداية صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بعد سنوات من التوتر والابتعاد، مشيداً بالدور التاريخي في دعم لبنان، لا سيما خلال اتفاق . كما أشار إلى مؤشرات إيجابية لعودة الأشقاء الخليجيين، خصوصاً الإماراتيين، بما يعكس ثقة سياسية بالحكومة وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار.وأكد الوزير أن لبنان يعمل بجهد لاستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي من خلال الإصلاحات، مثل تعديل قانون السرية المصرفية واستقلالية وهيكلة المصارف، مشيراً إلى التقدم السريع الذي حققته الحكومة الجديدة في فترة قصيرة.وتحدث عن شرطين أساسيين لأي دعم خارجي: تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، وحصر السلاح بيد الدولة، مشيداً بمواقف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لاسيما في البيان الوزاري الذي تخلّى عن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، مؤكداً أن المسار الحالي هو نحو "الجيش والشعب والدولة".وفي ما يخص العلاقات اللبنانية-السورية، لفت إلى تحوّل في الموقف الرسمي السوري الذي بات يعترف بسيادة لبنان ويظهر استعداداً لتسوية الملفات العالقة، أبرزها ترسيم الحدود والمفقودين والنازحين، وسط تعاون تقني متبادل.وبخصوص السلاح الفلسطيني، شدد رجي على أن إنهاء وجوده خارج المخيمات تم، وأن السلاح داخلها سيُعالج بهدوء بالتنسيق مع السلطة ، مشيراً إلى احترام لبنان الكامل لشرعية الرئيس محمود عباس.أما في الشأن الدولي، فلفت إلى إدراك لجهود الجيش في تفكيك بنى العسكرية جنوب الليطاني، مع التأكيد على ضرورة الضغط على لوقف اعتداءاتها، خصوصاً أنها ما زالت تحتل نقاطاً في الجنوب.وفي ما يتعلق بدمج قراري 1559 و1701، اعتبر أن لا جديد رسمياً في هذا السياق، لأن القرار 1701 يتضمّن أصلاً إشارة إلى كل القرارات ذات الصلة، مشدداً على لبنان بسيادته الكاملة وتفعيل دوره الطبيعي كدولة خاضعة لحكم القانون.