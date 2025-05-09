في الضاحية الجنوبية.. هذا ما صادرته "الريجي"

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أن "مداهمات نفذها جهازها لمكافحة التهريب في وحي الاميركان ومنطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر".

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وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج في جهودها المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".