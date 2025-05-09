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لبنان

في الضاحية الجنوبية.. هذا ما صادرته "الريجي"

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:05
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "مداهمات نفذها جهازها لمكافحة التهريب في الشياح وحي الاميركان ومنطقة طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر".
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وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج في جهودها المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".
 
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