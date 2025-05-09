أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت

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صدر عن والمياه الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1,354,000 ليرة لبنانيّة. (+2000)بنزين 98 أوكتان: 1,394,000 ليرة لبنانيّة. (+2000)المازوت: 1,214,000 ليرة لبنانيّة. (-3000)