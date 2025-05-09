الصادق التقى جعجع: تشكيل لجنة لحل أزمة المجلس البلدي في بيروت

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في تصريح له بعد اللقاء، أكد حلو على أهمية بسط سيادة الأراضي اللبنانية كافة، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني لتسليم سلاح والميليشيات المنتشرة في البلاد. كما تناول الوفد ضرورة استمرار المسار الإصلاحي، خاصة فيما يتعلق بمشروع ، مع التأكيد على أهمية رفع السرية المصرفية، إجراء التدقيق الجنائي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.



وأضاف حلو: "الكتلة الوطنية تعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي خطوة أساسية لبناء اقتصاد سليم، ونحن نعوّل على في قيادة هذا المسار الإصلاحي". استقبل "القوّات اللبنانيّة" في معراب، وفدًا من حزب "الكتلة الوطنيّة" برئاسة ميشال حلو، وأعضاء الهيئة التنفيذية كميل موراني، لين حرفوش، حسين عشّي، وطوني صقر. تمحور اللقاء حول التطورات السياسية في والمنطقة، بالإضافة إلى الشائكة التي تشغل الساحة .في تصريح له بعد اللقاء، أكد حلو على أهمية بسط سيادة الأراضي اللبنانية كافة، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني لتسليم سلاح والميليشيات المنتشرة في البلاد. كما تناول الوفد ضرورة استمرار المسار الإصلاحي، خاصة فيما يتعلق بمشروع ، مع التأكيد على أهمية رفع السرية المصرفية، إجراء التدقيق الجنائي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.وأضاف حلو: "الكتلة الوطنية تعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي خطوة أساسية لبناء اقتصاد سليم، ونحن نعوّل على في قيادة هذا المسار الإصلاحي".

كما شدد على ضرورة إعادة بناء مجتمع متماسك بعد الحرب المدمرة، والعمل المشترك نحو مستقبل مشرق لجميع اللبنانيين. وتطرق إلى أهمية كجزء من هذا المشروع، بهدف تعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة في كافة المناطق اللبنانية.

من جهة أخرى، التقى ، رئيس حزب "خط أحمر" النائب وضاح الصادق، الذي كان يرافقه أمين السرّ محمود الناطور وعضو الهيئة التنفيذية ربيع ، في حضور الحكومة السابق النائب . تم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في لبنان، خاصة مشكلة أداء في .



وأعلن النائب الصادق أن اللقاء كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن التركيز كان على كيفية حل مشكلة البلدي في بيروت، الذي يعاني من الإهمال والضعف في اتخاذ القرارات منذ سنوات. وأوضح أن الأطراف المعنية توافقت على تشكيل لجنة تضم القوى النيابية والسياسية المؤثرة في بيروت، بهدف دراسة كيفية تبني الحوكمة السليمة للمجلس البلدي.



وأكد الصادق أن الهدف هو تحسين عمل المجلس البلدي وإعادة إشراقة بيروت، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان. وأضاف: "اللجنة ستعمل بشكل جاد لتقديم اقتراحات لتعديل الأنظمة الداخلية أو قانون جديد، مع الالتزام بمصلحة بيروت بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية. نعمل جميعًا من أجل بيروت فقط".