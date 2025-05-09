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لبنان
الصادق التقى جعجع: تشكيل لجنة لحل أزمة المجلس البلدي في بيروت
Lebanon 24
09-05-2025
|
02:10
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استقبل
رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
في معراب، وفدًا من حزب "الكتلة الوطنيّة" برئاسة
الأمين العام
ميشال حلو، وأعضاء الهيئة التنفيذية كميل موراني، لين حرفوش، حسين عشّي، وطوني صقر. تمحور اللقاء حول التطورات السياسية في
لبنان
والمنطقة، بالإضافة إلى
القضايا
الشائكة التي تشغل الساحة
اللبنانية
.
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في تصريح له بعد اللقاء، أكد حلو على أهمية بسط سيادة
الدولة على
الأراضي اللبنانية كافة، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني لتسليم سلاح
حزب الله
والميليشيات المنتشرة في البلاد. كما تناول الوفد ضرورة استمرار المسار الإصلاحي، خاصة فيما يتعلق بمشروع
صندوق النقد الدولي
، مع التأكيد على أهمية رفع السرية المصرفية، إجراء التدقيق الجنائي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأضاف حلو: "الكتلة الوطنية تعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي خطوة أساسية لبناء اقتصاد سليم، ونحن نعوّل على
حزب القوات اللبنانية
في قيادة هذا المسار الإصلاحي".
كما شدد على ضرورة إعادة بناء مجتمع متماسك بعد الحرب المدمرة، والعمل المشترك نحو مستقبل مشرق لجميع اللبنانيين. وتطرق إلى أهمية
الانتخابات البلدية
كجزء من هذا المشروع، بهدف تعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة في كافة المناطق اللبنانية.
من جهة أخرى، التقى
جعجع
، رئيس حزب "خط أحمر" النائب وضاح الصادق، الذي كان يرافقه أمين السرّ محمود الناطور وعضو الهيئة التنفيذية ربيع
نحاس
، في حضور
نائب رئيس
الحكومة السابق النائب
غسان حاصباني
. تم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في لبنان، خاصة مشكلة أداء
المجلس البلدي
في
بيروت
.
وأعلن النائب الصادق أن اللقاء كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن التركيز كان على كيفية حل مشكلة
عمل المجلس
البلدي في بيروت، الذي يعاني من الإهمال والضعف في اتخاذ القرارات منذ سنوات. وأوضح أن الأطراف المعنية توافقت على تشكيل لجنة تضم القوى النيابية والسياسية المؤثرة في بيروت، بهدف دراسة كيفية تبني الحوكمة السليمة للمجلس البلدي.
وأكد الصادق أن الهدف هو تحسين عمل المجلس البلدي وإعادة إشراقة بيروت، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان. وأضاف: "اللجنة ستعمل بشكل جاد لتقديم اقتراحات لتعديل الأنظمة الداخلية أو قانون جديد، مع الالتزام بمصلحة بيروت بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية. نعمل جميعًا من أجل بيروت فقط".
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