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لبنان

المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن عن التسمية الصحيحة للبابا الجديد

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:27
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صدر عن المركز الكاثوليكي للاعلام ما يلي: 
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"يتم التداول في بعض وسائل الاعلام بتسميات متعددة لقداسة الحبر الأعظم المنتخب خلفاً للبابا فرنسيس. إن قداسة الحبر الأعظم الـ 267 للكنيسة الكاثوليكية إتخذ لنفسه إسم البابا لاوون الرابع عشر، لذا نأمل اعتماد هذه التسمية في وسائل الاعلام".
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