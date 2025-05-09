المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن عن التسمية الصحيحة للبابا الجديد

صدر عن للاعلام ما يلي:

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"يتم التداول في بعض وسائل الاعلام بتسميات متعددة لقداسة الحبر الأعظم المنتخب خلفاً للبابا فرنسيس. إن قداسة الحبر الأعظم الـ 267 للكنيسة إتخذ لنفسه إسم البابا ، لذا نأمل اعتماد هذه التسمية في وسائل الاعلام".