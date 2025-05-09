الأسمر: إزالة التعديات في مرفأ بيروت خطوة نحو دولة القانون

شكر رئيس في بيان، لإدارة واستثمار مرفأ على المجهود الكبير الذي بذله لإزالة المخالفات والتعديات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والتي أدت في مرحلة من المراحل الى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السكوت عنها ممكنا".

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كما شكر "كل العاملة في مرفأ بيروت التي نسقت هذه النقلة النوعية في إزالة التعديات على المرفئي، خاصا "بالذكر لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس ومسؤول في المرفأ الرائد ".

وثمن "سعي لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه بما ينعكس أمناً ونظاماً وتنظيماً ومداخيلاً مهمة للمرفأ وللخزينة".

ورأى أن "هذه النجاحات في إزالة التعديات يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة، وبخاصةً الأملاك البحرية والنهرية وهذه النجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه ودولة القانون والمؤسسات".