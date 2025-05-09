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لبنان

"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:47
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شاركت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، التي عُقدت في القاهرة.
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وترأس الوفد اللبناني رئيس الرابطة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، حيث تناول المشاركون سبل تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال رعاية المحاربين القدماء والمتقاعدين العسكريين، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف الدول الأعضاء.

وتواصلت أعمال الجمعية لمدة ثلاثة أيام، حيث تم طرح عدة قضايا مهمة تتعلق بشؤون المتقاعدين العسكريين، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية، والتأهيل المهني والنفسي. كما استعرض المشاركون تجارب عربية ناجحة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قدمت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية عددًا من المقترحات التي لاقت ترحيبًا واسعًا، أبرزها: إقرار يوم وطني موحد لقدماء القوى المسلحة في العالم العربي، يُخصص لتكريم المتقاعدين العسكريين وتسليط الضوء على دورهم الوطني البارز خلال فترة خدمتهم، ووضع خطة إقليمية موحدة للتعاون العربي المشترك، تهدف إلى دعم المتقاعدين العسكريين وأسرهم، وخاصة في مجالي التعليم الجامعي وتوفير فرص العمل لأبنائهم.

وقد أُقر هذان المقترحان بالإجماع، مع التأكيد على أهمية دراسة الآليات التنفيذية اللازمة لتنفيذهما على أرض الواقع.

كما تبنى المجتمعون توصية تقدمت بها الرابطة، تطالب الاتحاد العربي برفع طلب إلى جامعة الدول العربية للضغط على الأطراف الدولية والعربية لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار الدولي 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية. كما حثّت التوصية الدول العربية على المساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لضمان استقرار وأمن البلاد.
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