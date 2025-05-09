داريا تحتفل بمجلسها البلدي الجديد: وحدة وثقة ومسؤولية

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استقبل أعضاء لائحة "معًا من أجل داريا" المهنئين بفوزهم في ، خلال حفل استقبال حاشد أُقيم في قاعة المرحوم – الاجتماعي، حيث امتلأت القاعة بأهالي داريا والقرى المجاورة، في مشهد عكس التلاحم الشعبي والثقة بالقيادة البلدية الجديدة.وفي كلمات ألقيت بالمناسبة، بارك رحال للمجلس البلدي المنتخب، متمنيًا له النجاح في مهمته لخدمة داريا، التي اعتبرها نموذجًا يحتذى به في الإقليم ولبنان.، توجه الشيخ بصبوص بأطيب التمنيات لأعضاء المجلس، داعيًا لأن تسود المحبة بين أبناء البلدة، وأن تكون وسائل التواصل الاجتماعي جسرًا للتقارب والتآلف، لا أداة للتفرقة.بدوره، عبّر رئيس البلدية عن شكره العميق لأهالي داريا على ثقتهم، معتبرًا أن الانتخابات أصبحت من الماضي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والنظر إلى الأمام. وأكد أن " هو جهد جماعي، والمجلس متكاتف وسيتشاور في كل ما من شأنه خدمة البلدة".وأضاف أن المجلس منفتح على اقتراحات الأهالي، وأن الهدف المشترك هو النهوض بداريا وجعلها قدوة للقرى المحيطة. وختم سرحال قائلًا: "نحن عائلة واحدة، والمجلس سيكون على قدر المسؤولية، وسنترجم ثقتكم بنا إلى عمل ملموس على الأرض".