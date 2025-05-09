خرق مزدوج للسيادة في كفركلا وعيترون

Advertisement

أفادت مندوبة " " أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية ألقت قنبلة صوتية على معمل للحجارة يملكه المواطن رواد شيت، في بلدة كفركلا الجنوبية.وفي سياق متصل، سجلت في وقت لاحق عملية توغل جديدة لقوات العدو ، حيث تقدّمت دبابة من نوع "ميركافا" داخل الأراضي المحاذية لجبل الباط في بلدة .