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لبنان

خرق مزدوج للسيادة في كفركلا وعيترون

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية ألقت صباح اليوم قنبلة صوتية على معمل للحجارة يملكه المواطن رواد شيت، في بلدة كفركلا الجنوبية.
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وفي سياق متصل، سجلت في وقت لاحق عملية توغل جديدة لقوات العدو الإسرائيلي، حيث تقدّمت دبابة من نوع "ميركافا" داخل الأراضي اللبنانية المحاذية لجبل الباط في بلدة عيترون.
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