العلامة الخطيب من مشهد: "للصبر حدود"

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وصل المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، قبل ظهر اليوم إلى مدينة مشهد شمال ، قادماً من قم، حيث شارك في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في المدينة.ومن المقرر أن يلتقي الخطيب عدداً من العلماء والمراجع المقيمين في مشهد، للتداول في الإسلامية العامة، كما سيزور مقام الإمام علي الرضا.وكان العلامة الخطيب قد أجرى سلسلة لقاءات في قم، شملت مراجع دينية وأعضاء في مجلس خبراء القيادة، إضافة إلى عدد من العلماء، حيث استقبلهم في مقر إقامته، وتبادل معهم وجهات النظر حول المستجدات العامة، عارضًا لتطورات الأوضاع في ، خصوصًا ما يتعلق بالاعتداءات المتواصلة، وجهود السلطات في التصدي لها.وفي تصريح له، حذّر الشيخ الخطيب من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، رغم باتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى فشل المساعي الدبلوماسية في ردع ، في ظل صمت دولي مريب، على الرغم من وجود دولتين كبيرتين في لجنة وقف النار.وأدان الاعتداء الأخير على منطقة النبطية، مشيدًا بصبر المواطنين وتحملهم، لكنه أكد أن "للصبر حدود"، محذرًا من احتمال انفجار الأوضاع إذا استمر التصعيد.وعلى الصعيد الدولي، أبدى الخطيب قلقه من تفاقم النزاعات حول العالم، من غزة والشرق الأوسط إلى ، ، باكستان، وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "توسع هذه الحروب ينذر بإشعال حرب عالمية ثالثة"، داعيًا إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار.وفي الشأن اللبناني، شدد على أهمية التماسك والوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، قائلاً: "لبنان في عين ، ولا بد من رصّ الصفوف لحماية الجميع".وفي ختام تصريحه، هنأ العلامة الخطيب الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر، متمنيًا له أن "يسير على خطى سلفه في تعزيز السلام حول العالم، تجنبًا لانزلاق البشرية نحو كارثة كبرى".