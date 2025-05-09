طلاب من لبنان يتألقون في مسابقة الاتحاد الأوروبي للمعلومات العامة

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بمناسبة يوم ، شارك 32 طالبًا من 8 مدارس رسمية وخاصة من مختلف المناطق ، في النسخة الرابعة من مسابقة المعلومات العامة، التي نظمتها بعثة في ، يوم 8 أيار في ESA في .شملت المسابقة أسئلة متنوعة في مجالات التاريخ، الجغرافيا، الفن، الأدب، الموسيقى، والرياضة، وشكّلت فرصة لتعريف المشاركين على مؤسسات الاتحاد ، مسيرته وتطوره، والدول الـ27 الأعضاء فيه.في افتتاح الفعالية، رحّبت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال بالطلاب، معربة عن سعادتها بالاحتفال بيوم أوروبا مع الشباب اللبناني، ومؤكدة على "تفاؤلها بمستقبل لبنان السلمي والمزدهر الذي يوفر فرصًا أكبر لجيله الشاب".تألفت المسابقة من 4 مجموعات، أجاب فيها كل طالب على 15 سؤالًا متعدد الخيارات، ليتأهل الأعلى تصنيفًا إلى الجولة النهائية. وقد شاركت في المنافسة مدارس من بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، أبرزها: الأتينيه، سيدة الجمهور، الإليزيه، - كسارة، الكلية الشرقية، ، ثانوية الرسمية، وثانوية الرسمية.وقد فازت بالمرتبة الأولى الطالبة كلوي فرح من كلية سيدة الجمهور، بعد أن سجلت أعلى نتيجة.كما تخلل الحدث فقرة تفاعلية شارك فيها 8 سفراء ودبلوماسيين أوروبيين، أجابوا على أسئلة تتعلق بلبنان وأوروبا، إلى جانب طلاب لبنانيين.ويُشار إلى أن يوم أوروبا، الذي يُحتفل به سنويًا في 9 أيار، يُجسّد قيم السلام والوحدة في القارة، وهو مستلهم من "إعلان " عام 1950، الذي مهد لتأسيس الاتحاد الأوروبي لاحقًا.