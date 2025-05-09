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لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأحد... وتغيّر مفاجئ مع بداية الأسبوع

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:17
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طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين، حيث يتحوّل إلى ربيعي متقلّب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.

الطقس المتوقع في لبنان:
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الجمعة: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
السبت: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.
الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانًا.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية مترافقة بإرتفاع في نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات، ما تنشط الرياح فتقارب ال ٥٠كم/س.
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