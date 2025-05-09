الحجار استقبل وفد نقابة المحررين: الانتخابات البلدية رسالة العهد الأولى

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استقبل والبلديات العميد أحمد ، في مكتبه في الوزارة، وفد مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، حيث دار حوار مفتوح تناول مختلف الملفات الساخنة، من الانتخابات البلدية والنازحين السوريين، إلى ملف تسجيل السيارات وعودة الخليجيين إلى .استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة أكد فيها أن "زيارة اليوم لا تأتي للتهنئة، لأن الوزير ليس في زمن وردي، بل في زمن الأزمات المتراكمة". وقال إن ما يميز عمل الوزير هو كفاءته وحياده وحرصه على تطبيق القوانين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي واكبتها الوزارة بنجاح.وأضاف أن هي الأضخم من حيث التشعب الإداري، إذ تضم مديريات الأمن، والبلديات، والأحوال الشخصية، وتمنح التراخيص للجمعيات والأحزاب، ما يجعلها أمام مسؤوليات كبيرة تجاه المواطنين.وطالب القصيفي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات، ومنها إنشاء هيئة إشراف على الانتخابات، وتحديد ولاية رئيس البلدية، وضبط الإنفاق المالي، مشيدًا بسلاسة الانتخابات رغم تدخل العوامل الحزبية والمالية والعائلية.، رد الوزير الحجار مشيدًا بكلمة النقيب ومضمونها، وقال إن وزارة الداخلية صمّمت على إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها رغم الصعوبات، "وكانت رسالة الدولة الأولى في الجديد إلى عن الجدية في الالتزام بالاستحقاقات".وأشار إلى أن العملية "كانت نموذجية بفضل الجهد الجماعي الذي شارك فيه المديرون العامون والأجهزة الأمنية والإدارية"، مؤكدًا عزمه على استكمال باقي المراحل الانتخابية بروح من الشفافية والنزاهة.ولفت إلى أن انتخابات ستكون "أمّ المعارك" لكونها عاصمة البلاد، وتحتاج إلى تحضيرات خاصة لضمان مشاركة عادلة وآمنة للجميع.وفي ما خص عودة الخليجيين، أوضح الحجار أن ذلك كان نتيجة مباشرة لزيارة رئيس الجمهورية إلى والقرار الذي اتخذه رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن لجنة وزارية خاصة وضعت خطة عمل متكاملة لتأمين إقامة آمنة ومريحة للسياح الخليجيين، وتم اتخاذ تدابير خاصة في وعلى طرقاته بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.أما في ملف السوريين، فكشف الوزير عن "خطوات فعلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والحكومة الجديدة لتسريع برامج العودة الآمنة"، مشيرًا إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى ولقائه بالرئيس أحمد ، مؤكدًا أن لجنة وزارية برئاسة الحكومة طارق متري تعمل على بلورة خطة شاملة لعودة النازحين، تحظى بموافقة داخلية ودولية.وفي ما يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات والميكانيك، أشار الحجار إلى معرفته بالتعطيل الحاصل في مركز الدكوانة، وأكد أن "خطة متوسطة وطويلة الأمد وضعت لتحديث هذا المرفق الحيوي"، لافتًا إلى أن "التعطيل الإداري والمالي مرتبط بانهيار العملة وتوقف عمل "، مشددًا على أن "الوزارة تعمل على تقديم حلول ملموسة قريبًا ليشعر المواطن بتحسن الخدمات".