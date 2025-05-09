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لبنان
محفوظ: القضاء والإعلام بحاجة إلى حياد ونزاهة لتحقيق العدالة
Lebanon 24
09-05-2025
|
04:59
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شدد رئيس
المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ
في بيان له، على أهمية حياد الإعلام ونزاهة
القضاء
في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. وقال إن الإصلاح في القضاء يتطلب إبعاد القضاة الفاسدين، اعتماد الكفاءة، وتطبيق مبدأ العدالة بعيداً عن المحاصصة الطائفية أو الضغط الإعلامي.
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وأكد محفوظ أن الإصلاح الإعلامي جزء أساسي من الإصلاح الشامل، مشيراً إلى ضرورة استعادة
لبنان
لدوره الإعلامي الإقليمي وإنشاء مدينة إعلامية تحترم حرية
الإعلام المسؤول
. كما دعا إلى توحيد
الإعلام اللبناني
بعيداً عن الطائفية والتحريض، مع تحسين ظروف الإعلاميين، وزيادة منافسة الصناعة الدرامية
اللبنانية
.
وأشار إلى أن الإعلام يجب أن يتحلى بالمصداقية ويعتمد على المعلومات الدقيقة، في حين أن القضاء يحتاج إلى قضاة نزهاء وإعلام موضوعي، بعيد عن الابتزاز أو التشهير. كما أكد على أهمية دور الإعلام الاستقصائي في دعم القضاء.
وفيما يخص بناء الدولة، قال محفوظ إن الإصلاح السياسي الشامل يتطلب إرادة بناءة من جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الحل يبدأ بالمواطنة بعيداً عن الانقسامات الطائفية والسياسية.
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