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لبنان

في جل الديب... تعرّض كنيسة للسرقة

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض كنيسة مار عبدا في جل الديب ليل أمس، للسرقة.
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وبحسب المعلومات، سُرِقَت أغراض من داخل الكنيسة، إضافة إلى صندوق المال.
 
وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
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