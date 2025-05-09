في جل الديب... تعرّض كنيسة للسرقة

أفادت مندوبة " " عن تعرّض مار عبدا في ليل أمس، للسرقة.

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وبحسب المعلومات، سُرِقَت أغراض من داخل الكنيسة، إضافة إلى .

وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.