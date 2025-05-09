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لبنان

افرام: ليتذكّر قادة العالم أن كرامة الإنسان فوق المصالح والنزاعات

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:16
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة "اكس": "مع انتخاب البابا الجديد لاوون الرابع عشر نستعيد وصيّة مار بولس: "الرجاء لا يُخيّب". نرجو أن تكون رسالته جسراً بين الشعوب، وصوتاً يذكّر قادة العالم بأنّ كرامة الإنسان فوق المصالح والنزاعات. 
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نأمل أن يكون لبنان في صلب هذه الرسالة، وسفيراً لقيم التلاقي والسلام في محيطه". 
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