افرام: ليتذكّر قادة العالم أن كرامة الإنسان فوق المصالح والنزاعات

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" الإنسان" النائب على حسابه على منصّة "اكس": "مع انتخاب البابا الجديد نستعيد وصيّة مار بولس: "الرجاء لا يُخيّب". نرجو أن تكون رسالته جسراً بين الشعوب، وصوتاً يذكّر قادة العالم بأنّ كرامة الإنسان فوق المصالح والنزاعات.نأمل أن يكون في صلب هذه الرسالة، وسفيراً لقيم التلاقي والسلام في محيطه".