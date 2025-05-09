بشأن الانتخابات نهار الأحد.. بيان من الجيش

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:بمناسبة إجراء المرحلة الثانية من انتخابات والاختيارية الواقع في 11 / 5 /2025 ضمن نطاق محافظتَي وعكار، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأخرى، بهدف ضمان العملية .لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.