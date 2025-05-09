لضمان سلامة المواطنين.. إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!

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صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:"تنفيذاً لتوجيهات معالي والبلديات ، وبتعليمات مباشرة من للدفاع المدني بالتكليف العميد ، تواصل للدفاع المدني اتخاذ أقصى التدابير العملانية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنت رفع مستوى الجهوزية إلى الحد ، استعداداً لمواكبة المرحلة الثانية من والاختيارية التي ستُجرى بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥ في محافظتي وعكار، وذلك على غرار الخطة التي نُفِّذت بنجاح خلال المرحلة الأولى في .وتدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ إعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت ١٠ أيار، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين ١٢ أيار، حيث توضع جميع العناصر وآليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب تام لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ وحفاظاً على السلامة العامة.كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد ١١ أيار، التقاطعات الأساسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية في المحافظتين، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا، بما يضمن سرعة التدخّل عند الحاجة.وإذ تجدد المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق بمواكبة هذا بما يضمن سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق على الرقم 70192693".