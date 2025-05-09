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لبنان

لضمان سلامة المواطنين.. إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:42
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
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"تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتعليمات مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ أقصى التدابير العملانية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنت رفع مستوى الجهوزية إلى الحد الأقصى، استعداداً لمواكبة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥ في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وذلك على غرار الخطة التي نُفِّذت بنجاح خلال المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان.

وتدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ إعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت ١٠ أيار، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين ١٢ أيار، حيث توضع جميع العناصر وآليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب تام لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ وحفاظاً على السلامة العامة.

كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد ١١ أيار، التقاطعات الأساسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية في المحافظتين، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا، بما يضمن سرعة التدخّل عند الحاجة.

وإذ تجدد المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693".
(الوكالة الوطنية)
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