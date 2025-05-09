هذا سبب إطلاق نار في الضاحية الجنوبية

سُمِعَ قبل قليل، صوت إطلاق نار في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وأوضحت مندوبة " " في هذا السياق، أنّه تمّ إطلاق النار خلال تشييع أحد الأشخاص في منطقة .