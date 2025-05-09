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لبنان

هذا سبب إطلاق نار في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:40
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سُمِعَ قبل قليل، صوت إطلاق نار في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
 
 
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّه تمّ إطلاق النار خلال تشييع أحد الأشخاص في منطقة الرويس.
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